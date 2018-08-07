banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94174
ALTIN
206.496
DOLAR
5.2696
STERLİN
6.8906
EURO
6.0926
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Adam öldürmeye teşebbüs!
Son Dakika
Adam öldürmeye teşebbüs
Ölümlü trafik kazası
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE ASFALTLAMA SIRASINDA PATLAMA
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

Cüneyt Arkın'la ilgili hastaneden flaş açıklama

Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'la ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Hastane sahibi Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız." dedi.

Cüneyt Arkın'la ilgili hastaneden flaş açıklama

Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'la ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Hastane sahibi Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 08:19
Cüneyt Arkın'la ilgili hastaneden flaş açıklama

Yeşilçam'ın usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün Silivri'de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.

"NORMAL SERVİSE ALACAĞIZ"

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Cüneyt Bey, KOAH hastası. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine" şeklinde konuştu.

"DÜNE GÖRE DURUMU DAHA İYİ"

Usta oyuncunun sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu anlatan Arkaz, şöyle devam etti:

"Bugün saat 10.00 gibi konuştuk , elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor beklemediğim bir şekilde. Hepimiz çok sevindik, sevdiğimiz bir insan herkes gibi. Elimizden geleni yapıyoruz."

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 kilo verdi
27 kilo verdi
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı
Ajda Pekkan’ın Kıbrıs çıkarması
Ajda Pekkan’ın Kıbrıs çıkarması
Ölüm haberini alınca kahroldu!
Ölüm haberini alınca kahroldu!
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
72 yaş enerjisi
72 yaş enerjisi
KKTC'deki partide aşka geldi!
KKTC'deki partide aşka geldi!
Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...
Ünlü isim ayakta duramadı! Çöp kamyonuna düştü...
Demet Akalın'ın uçağında bomba alarmı!
Demet Akalın'ın uçağında bomba alarmı!
"Dolar anamızı ağlattı!"
"Dolar anamızı ağlattı!"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim