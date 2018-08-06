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Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cüneyt Arkın'ın menajeri, oyuncunun solunum sıkıntısı yaşayarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü haberlerini yalanlayarak rutin kontroller için hastaneye geldiğini söyledi

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cüneyt Arkın'ın menajeri, oyuncunun solunum sıkıntısı yaşayarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü haberlerini yalanlayarak rutin kontroller için hastaneye geldiğini söyledi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONTROLLERİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ 

Sanatçının menajerlik şirketinden edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
 

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Türk sinemasının ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Battal Gazi, Köroğlu hikayeleri ile büyüdü. Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek"adlı bir dergi çıkarttı.

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