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Coşkun'u kahreden büyük acı!

Coşkun'u kahreden büyük acı!

03 Ağustos 2018 Cuma 21:00
Coşkun'u kahreden büyük acı!

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı roller nedeniyle 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in (73) bir süredir kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen (36), İstanbul'da yaşamını yitirdi. Göğen'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Antalya’da yaşayan Türk sinemasının sevilen karakter oyuncusu ‘Tecavüzcü Coşkun’ lakaplı Coşkun Göğen’in ortancı kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Göğen’in yaşamını yitirdiğini, ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından duyurdu.

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Engin Evin paylaşımında, “Canım Coşkun’umun biricik kızı Dünya’mızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun’um başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.  Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen’in cenazesi, yarın Antalya’da toprağa verilecek. Coşkun Göğen’in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

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Kaynak: Coşkun'u Kahreden Büyük Acı!

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