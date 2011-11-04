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Çok Sinirlendi

Volkan Konak 'depremle ilgilenmiyorum' dediği yönündeki iddialara ateş püskürdü.

Çok Sinirlendi

Volkan Konak 'depremle ilgilenmiyorum' dediği yönündeki iddialara ateş püskürdü.

04 Kasım 2011 Cuma 14:13
Çok Sinirlendi
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 Volkan Konak 'Van depremiyle ilgilenmiyorum' dediği yönündeki iddiaları yine yalanladı. "inananda kendisi bilir umurumda değil aslan kuyruğu ile kavga etmez…" diyen Konak haber yapan muhabiri de eleştirdi. İşte Konak'ın o sözleri:

"Bir hafta öncesinden biz zaten konuşmuştuk bu çelişkiyi insanlara bırakıyorum. Sonuçta bir tane muhabir adayının ortaya attığı bişey, bir kişi taş atıyor ya kırk kişi çıkaramıyor misali. Bu konuda siz basın anlamında sosyal a olog sayılabilirsiniz siz yorumlayın. Bir gazete yazdı bunu ve daha sonra özür dilediler düzeltme yaptılar.

Ama bu sosyal medya diyorlar ben çokda medya olduğunu kabul etmiyorum ya neyse. Umurumda değil, her zaman şunu söylüyorum ayak üstü röportaj verecek bir insan değilim karşıyım böyle bir şeye, bizle röportaj yapacak adamın epey düşünmesi epey kitap okuması lazım özür dilerim.

Ayak üstü merdiven boşluğunda röportaj yapmam kulüp başkanıda olsam yapmam. Dolayısıyla arkadaşlarıma standart bir deyimim vardır, onların gündem derler ya standart bir gündem ve ne soracaklarını bilemezsiniz dolayısıyla ben ön yargılı olduğum için ben direk şunu söykerim sizin gündeminizle işim yok iyi akşamlar bu. Ama sen arkadan kaldırımın ordan bağırısan deprem diyebilirsin, şehitler diyebilirsin atıyorum Fenerbahçe diyebilirsin banane ya ben sizle muhattab olmuyorum ve olmayacağım. Buna inananda kendisi bilir umurumda değil aslan kuyruğu ile kavga etmez…"

Son Güncelleme: 04.11.2011 14:13
Anahtar Kelimeler:
HaberVolkanYalanKonaki Deprem
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