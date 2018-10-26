Çok oturmak hasta ediyor

İnsanların hareket halinde olmalarının büyük faydasının olduğunu belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, ancak çalışan kişilerin zamanlarının çoğunu oturarak geçirdiğine dikkat çekti.

Hareketsizlikle ilgili yapılan araştırmalara göre, oturmanın salgın bir hastalık haline geldiğini ve bunun ‘oturma epidemisi’ olarak tarif edildiğini ifade eden Şahabettinoğlu, “Uzun müddet oturmanın çeşitli kanser türleri, kalp hastalıkları ve tip-2 diyabet gibi kronik hastalıkların gelişme riskini arttırdığı söyleniyor. Ayrıca 7 saat oturan ve fiziksel aktivite yapmayan kadınların diğer kadınlara nazaran depresyona girme ihtimalinin 3 kat daha fazla olduğu ispatlanmıştır. Bilgisayar önünde günde 5 saat ya da daha fazla oturan insanlarda ise depresyon ve uykusuzluk riskinin arttığı gözlenmiştir. İnsanların iş veya başka sebeplerle günde 8 saat bilgisayar önünde durduğu ve akıllı telefonlara 2 ile 4 saatten daha fazla zaman ayırdığı günümüzde, bel ve boyun bölgesinde oluşabilecek kas-iskelet rahatsızlıklarına karşı da dikkatli olunması gerekir” şeklinde konuştu.

"Oturma şekliniz fıtığı kaçınılmaz hale getiriyor"

İnsanların oturma süresi uzadıkça sırt ve bel bölgesinde öne eğilme (kamburluk) oluştuğunu ifade eden Şahabettinoğlu, “Bu durum, boyundaki omurga hizalanmasının da ileriye doğru kayması ile boyun düzleşmesine zemin hazırlamaktadır. Normalde omurga otururken yandan bakıldığında hafif bir S harfi şeklindedir. Fakat bu durumda C harfi olup omurlar arası disklere binen yük artar, dolayısıyla boyun ve bel fıtıkları kaçınılmaz hale gelmektedir” diye konuştu.

"1-2 dakikalık yürüyüş omurganızı koruyor"

Eğer mesleği uzun oturmayı gerektiriyorsa 20-30 dakikada bir 1-2 dakika hareketlenme ve cep telefon konuşmaları esnasında yürümenin büyük faydasının olacağını belirten Şahabettinoğlu, “Hareketlilik beden sağlığını koruyacağı gibi zihnî performans, duygu durumu ve verimliliği de arttıracaktır. Ancak omurgadaki hizalanma bozulursa ya da boyun düzleşmesi, bel-boyun fıtıkları oluşmuş ise bu rahatsızlıkların tedavisinin manuel (elle) tedavisi mümkün” dedi.