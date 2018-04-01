'Çocuklar Duymasın’da herkesi şaşırtan misafir!

'Çocuklar Duymasın’da Başak Karahan sürprizi

Youtuber Başak Karahan, Kanal D'de yayınlanan 'Çocuklar Duymasın’ dizisine konuk olacak.

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı 'Çocuklar Duymasın’ dizisi, bu hafta youtuber Başak Karahan'ı ağırlayacak.

'Sertaç', 'Merve’nin morali düzelsin diye onun en sevdiği youtuber olan Başak Karahan’ı eve misafirliğe getirecek. Merve, bu sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayacak.

Sevilen yapımın yeni bölümü, 1 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Kanal D'de ekrana gelecek.