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Çocuklar Duymasın yine yaptı yapacağını!

Kanal D’nin, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı, sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın bu akşam (6 Mayıs Pazar) ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.

Çocuklar Duymasın yine yaptı yapacağını!

Kanal D’nin, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı, sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın bu akşam (6 Mayıs Pazar) ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:21
Çocuklar Duymasın yine yaptı yapacağını!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı,  sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın bu akşam (6 Mayıs Pazar) ekrana gelecek olan yeni bölümüne insansı yapay zeka robotu damgasını vuracak. 

Yüzde yüz yerli üretilen yapay zeka robotu, Haluk ve Meltem’in mühendis komşuları aracılığı ile evlerine test edilmek üzere getirilir. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot Emine’nin korkulu rüyası haline gelirken, Haluk ile olan iletişim ise herkesi çok güldürecek. İlk kez bir dizide yer alan robot, hünerlerini sunma fırsatı bulacak. Çocuklar Duymasın bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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