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24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13

Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü!

Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü!

Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü!
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Yeni bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye başlayan Çocuklar Duymasın dizisi reytingleri alt üst etti. Yeni sezon Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarı bile en çok izlenme oranına sahip oldu.

Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan 'Çocuklar Duymasın'ın reytinglerde ne yapacağı merak ediliyordu. Sevilen dizi reyting sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.

DİZİNİN TEKRARI BİLE İKİNCİ OLDU
Çocuklar Duymasın yıllar sonra başlayan ilk bölümüyle reytingte birinci olurken, dizinin tekrar olarak verilmesi de ikinci sırada yer aldı.

Reyting sonuçlarıyla da herkesin diziyi dört gözle beklediği anlaşıldı.


 
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