Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü!

Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan 'Çocuklar Duymasın'ın reytinglerde ne yapacağı merak ediliyordu. Sevilen dizi reyting sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.Çocuklar Duymasın yıllar sonra başlayan ilk bölümüyle reytingte birinci olurken, dizinin tekrar olarak verilmesi de ikinci sırada yer aldı.Reyting sonuçlarıyla da herkesin diziyi dört gözle beklediği anlaşıldı.