banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98537
ALTIN
227.081
DOLAR
5.9426
STERLİN
7.7466
EURO
6.8789
İntihar eden kişi kurtarılamadı
Son Dakika
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı
ADAYA GELDİ 1 HAFTA SONRA...
Hırsız askerler kameraya yakalandı
HIRSIZ ASKERLER KAMERAYA YAKALANDI
Kadın tuvaletinde rötgencilik
KADIN TUVALETİNDE RÖTGENCİLİK
banner282

Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' her çarşamba yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' her çarşamba yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:54
Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizinin yeni bölümünde, 'Haluk' ve 'Meltem'i takibe alan adamın kim olduğu büyük merak uyandıracak.

Şüpheli bir adam, 'Haluk' ve 'Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. İkilinin yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur.

Şüpheli adam, gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir?

'Çocuklar Duymasın' dizisi, yeni bölümleri ile her çarşamba Kanal D’de.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Son dakika: Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Rihanna'ya büyük şok!
Rihanna'ya büyük şok!
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Can Bonomo ölümden döndü
Can Bonomo ölümden döndü
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
Rihanna Türk hayranlarını mest etti
Rihanna Türk hayranlarını mest etti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim