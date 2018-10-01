Çocuklar Duymasın'da büyük tehlike!

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizinin yeni bölümünde, 'Haluk' ve 'Meltem'i takibe alan adamın kim olduğu büyük merak uyandıracak.

Şüpheli bir adam, 'Haluk' ve 'Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. İkilinin yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur.

Şüpheli adam, gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir?

'Çocuklar Duymasın' dizisi, yeni bölümleri ile her çarşamba Kanal D’de.