Çocuklar Duymasın'a Kötü Haber!

Yayından kaldırılacağı konuşulan Çocuklar Duymasın, dün akşam ekrana gelen 17. bölümüyle Toltal reyting sıralamasında 8. sırada yer aldı. Dizi AB grubundaysa 5. sırada yer aldı.Final yapacağı konuşulan Çocuklar Duymasın, dün akşam ekrana gelen 17. bölümüyle reytinglerde bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.Bir döneme damga vuran dizilerden Çocuklar Duymasın, bu sezon Kanal D ekranlarında yeniden izleyici ile buluşmuştu. Senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizi, yayınlanmaya başladığı günden beri reytinglerde istenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan ve final yapacağı konuşulan Çocuklar Duymasın dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Reyting sıralamasındaki yeri merak edilen dizi, Total'de 8. sırada kendine yer bulabildi. Dizi AB grubundaysa 5. oldu.