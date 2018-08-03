banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Çıplak pozlar sonrası hayalini gerçekleştirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olan oyuncu Serel Yereli çocukluk hayaline ilk adımını attı. "Aşık olduğum işe parasız pulsuz geldiğim yerde ilk adımımı atıyorum" diyen Yereli ilk şarkısına klibini çekti.

Çıplak pozlar sonrası hayalini gerçekleştirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olan oyuncu Serel Yereli çocukluk hayaline ilk adımını attı. "Aşık olduğum işe parasız pulsuz geldiğim yerde ilk adımımı atıyorum" diyen Yereli ilk şarkısına klibini çekti.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:28
Çıplak pozlar sonrası hayalini gerçekleştirdi

Verdiği çıplak pozlarla sosyal platformda adından söz ettiren genç oyuncu Serel Yereli kariyeri adına büyük bir adım attı. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu işi, müzik dünyasına girişini ilk şarkı ve ilk klibiyle giriş yaptı. Serel Yereli mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Serel Yereli'nin mutlulukla paylaştığı o gönderi;

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM"

Aşık olduğum işi yapmak, yaşlandığımda bir gün bile çalışmadım, zorundalıklarımı değil isteklerimi yaşadım diyebilmek için 1 sene önce plansız, parasız, kontaksız geldiğim Londrada şimdi ilk şarkımı ve klibimi çıkarma şansını kazandım !!!! Bu benim için çok büyük bir şey çünkü çocukken izlediğim backstage videolarının içinde bu sefer gerçekten ben vardım ve ortam da tam öyleydi ? gerçekten çocukluk hayalimi yaşadım !!!! bu konuyla ilgili diğer tüm hayallerimi de yaşar mıyım bilmiyorum ama umrumda da değil , tek istediğim ömrümün sonuna kadar bu işi yaparak yaşamımı sürdürebilmek. Tek bir şey anladım , hayal sandığımız bazı şeyler kalbimizin eşsiz planlarıymış , ve onlara giden yolda karşımıza çıkan ortaklarımız olmadan hiçbişey yapılamazmış ... Daha ilk şarkı ilk klip ilk adım , ama müzik kariyerime resmi olarak başladım ve çookk uzun süreceğine eminim :)))) her defasında daha gelişerek daha da eğlenerek yapıcam işimi !!!! Yaa kendimi Mtv de göreceğim inanamıyorummmm !!! (aslında inanabiliyorum:D) Burdaki radyolarda falan çalıcak çok acayip bir his ama bir o kadar da normal :)))) Böyle büyük ve yetenek cenneti bir sektörün içinde bir türk olarak başlama riskini aldığım ve değerlendirebilceğim diğer bütün yollardan daha çok sanatsal doyumumu , kendimi geliştirmeyi kovaladığım için bana köstek olmayın siz de"

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!
Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!
Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak
Nur Yerlitaş pazartesi ameliyat olacak
'O bina çökmüş! Bizim apartmanın camları patlamış...'
'O bina çökmüş! Bizim apartmanın camları patlamış...'
26 yıl önceki halini paylaştı
26 yıl önceki halini paylaştı
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!
Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim