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Cinsel yolla bulaşan virüs.

Takip Et Bu virüs dünyanın cinsel yaşamını etkileyecek.

Cinsel yolla bulaşan virüs.

Takip Et Bu virüs dünyanın cinsel yaşamını etkileyecek.

04 Ekim 2011 Salı 15:44
Cinsel yolla bulaşan virüs.
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Araştırmacılar cinsel yolla bulaşan HPV virüsü ile bağlantılı olan 271 çeşit gırtlak kanseri virüsünü inceledi ve bu gırtlak kanseri virüslerinin HPV ile ilişkisi olduğu tespit edildi.

Onkoloji Kliniği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre bu son yıllarda git gide artış göstererek korkutmaya başlayan HPV virüsünün ağırlıklı olarak erkeklerde gırtlak kanserine neden olduğu ortaya çıktı.

Kadınlarda ise HPV virüsüne karşı aşı olanların aynı zamanda bu aşı ile birlikte gırtlak kanserinden de korunduğu belirlendi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden onkolojist Maura Gillison "bu araştırmayla birlikte HPV'nin kadınlarda yarattığı kanser etkisi erkeklerde de oluşmaya başladı. Edindiğimiz izlenime göre partner sayısı arttıkça

HPV'ye maruz kalma oranı da artıyor." dedi.

 

Son Güncelleme: 04.10.2011 15:44
Anahtar Kelimeler:
HPVVirüsCinsel
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