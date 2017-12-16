Cicişler'i çok fena dolandırdılar! 300 bin TL...
Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy, lüks araba satın almak için galericiye tam 300 bin TL ödedi. Galerici parayı alıp sırra kadem basınca Cicişler mahkemeye koştu.
Kamuoyunda "Cicişler" olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler dün İstanbulÇağlayan Adliyesi'ndeydi. İki kardeş son model araba almak için 300 bin lira ödedikleri galericiden şikâyetçi oldu.
300 BİN LİRAYI ANINDA ÖDEDİLER
Sabah Gazetesi'nden Merve Durğun'un haberine göre, Ersoy kardeşler olayın şöyle geliştiğini iddia etti: 12 Aralık günü iki kardeş Porsche marka bir aracı satın almak için İstanbul Bebek'te bulunan bir galeriye gitti. Galerici Selim N., iki kardeşe son model aracı gösterip 300 bin lira talep etti. Ersoy kardeşler de arabayı satın almak istediklerini söyleyip anlaştıkları parayı galericinin hesabına gönderdi.
GALERİCİ SIRRA KADEM BASTI
Ancak iddiaya göre N., parayı aldıktan sonra Cicişler'in telefonlarını açmadı ve araç satışı gerçekleşmedi. Bunun üzerine adliyeye gelerek şikâyetçi olan kardeşler, "Para kazanmak kolay değil, havadan gelmiyor bu para. Bizi dolandıran N.'den paramızı istiyoruz" dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 16.12.2017 20:26