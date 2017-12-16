Cicişler'i çok fena dolandırdılar! 300 bin TL...

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy, lüks araba satın almak için galericiye tam 300 bin TL ödedi. Galerici parayı alıp sırra kadem basınca Cicişler mahkemeye koştu.

Kamuoyunda "Cicişler" olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeydi. İki kardeş son model araba almak için 300 bin lira ödedikleri galericiden şikâyetçi oldu. 300 BİN LİRAYI ANINDA ÖDEDİLER