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Ciciş fırtınası

Şimdi magazinin gündeminde onlar moda. Twitter’da soyununca Esra-Ceyda Ersoy kardeşler

Ciciş fırtınası

Şimdi magazinin gündeminde onlar moda. Twitter’da soyununca Esra-Ceyda Ersoy kardeşler

13 Ekim 2011 Perşembe 18:05
Ciciş fırtınası
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Şimdi magazinin gündeminde onlar moda. Twitter’da soyununca Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin nam-ı diğer ciciş kardeşlerin attığı her adım olay olmaya başladı

Hilal Cebeci’yi takip edip onun gibi twitter’de çıplak fotoğraflarını yayınlayan Esra-Ceyda Ersoy, yani ciciş kardeşler, Aysun Kayacı’yla atıştılar. Her şey Aysun Kayacı’nın "Biz fotoğraf işini onlar çocukken başlatıp bitirdik :)" twiti ile başladı. Bu söz ciciş kardeşleri harekete geçirdi ve "Aysun ablacım sana söylediklerini hiç yakıştıramadık, 30’unu geçmiş koskoca kadın olmuşsun bizimle ne alıp veremediğin var" twiti ile karşılık buldu... İşte bundan sonra işler daha da kızıştı ve karşılıklı twitler havada uçuştu!.. 
İşte ciciş kardeşlerin Aysun Kayacı için yazdıkları... 

Madem konu acımaksa sana çok acıyoruz.. 

Evde kalmanı mı desek, içinde yer aldığın her projedeki başarısızlığını mı desek... 

Emre’yi de kaçırdın kim seni alacak acaba çok merak ediyoruz... 

Yaşıtlarının hepsi evlendi çoluk çocuğa karıştı bi sen kaldın hepte kalacak gibi duruyosun öptükk!.. 

Aysun sen hep böyle yapıyorsun önce lafı söylüyorsun sonra alttan alıp aptal sarışın ayağına yatıyorsun yemezler, tereciye tere satma!!! 

Aysun Kayacı da ciciş kardeşlere.. 

“Sözüm size değil.. Fotolara baktım. devamm :) Ayrıca fotoğraflarınızı Hilal’inkinden çok daha sexi buldum. Arkanızdayım..” 

şeklinde twit attı, bakalım ilerleyen günlerde bu twit savaşı devam edecek mi?

 
Son Güncelleme: 13.10.2011 18:05
Anahtar Kelimeler:
EsraCeydaKardeşlerin
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