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Chloe kaza geçirdi, durumu ciddi!

Serdar Ortaç’ın eşi kaza geçirdi

Chloe kaza geçirdi, durumu ciddi!

Serdar Ortaç’ın eşi kaza geçirdi

16 Ekim 2018 Salı 23:19
Chloe kaza geçirdi, durumu ciddi!

Şarkıcı Serdar Ortaç, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak eşinin ABD'de kaza geçirdiğini ve vücudunda kırıklar olduğunu belirtti.

Serdar Ortaç, bir arkadaşıyla birlikte Miami'de kiraladığı bisikletle kaza yapan eşi Chloe Loughnan’ın yaşadığı bu trajik kaza sonrasında; sol kolunun, kalça kemiğinin kırıldığını ve diz kapağında da kırıklar olduğunu söyledi. 2. Sayfa programına canlı yayında bağlanan şarkıcı Serdar Ortaç bir takım çekimler için Miami’de bulunan eşinin bisikletle dolaşmaya çıktığı sırada düştüğünü ve apar topar hastaneye kaldırıldığını söyledi. Saat farkı dolayısıyla gecenin onunda kazadan haberdar olduğunu söyleyen Ortaç, eşinin kaza olur olmaz kendisini aradığını sonrasında ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yanında Chloe’nin annesinin ve Süreyya Yalçın’la birlikte eşinin olduğunu söyleyen Ortaç “sabaha kadar yanında kalmışlar” şeklinde konuştu. Kaza sonrası hemen menajerini ve asistanını Amerika’ya gönderdiğini söyleyen Ortaç, kendisinin ise bazı verilmiş sözleri ve çekmesi gereken bir klibi olduğunu söyleyerek ancak birkaç gün sonra eşinin yanına gidebileceğini söyledi. Morfin etkisinde olduğu için eşiyle çok az konuşabildiğini söyleyen şarkıcı, Chloe’nin çok ciddi bir kaza geçirdiğini benzer bir kazanın otomobille olması halinde çok daha kötü şeylerin yaşanabileceğini söyledi.

“20 GÜN TEDAVİ GÖRECEK”

Serdar Ortaç kaza geçiren eşiyle ilgili: “20 gün hastanede yatacak, doktorlar tamamen iyileşeceğini söyledi ancak bundan sonra Amerika’nın sokağını görmek istemiyorum. O kadar tiksindim” şeklinde konuştu.

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