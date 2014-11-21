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Cemil İpekçi: 'Üzülerek izliyorum..'

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son dönemlerde aralarında arkadaşlarının da jüri üyesi olduğu moda ve giyim programlarını üzülerek izlediğini söyleyen Cemil İpekçi, 'Bu tarz programlar maalesef reyting uğruna yapılmış programlar, halkımızın eğitim seviyesi düşük olduğu için bu programlara ilgi gösteriyor

Cemil İpekçi: 'Üzülerek izliyorum..'

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son dönemlerde aralarında arkadaşlarının da jüri üyesi olduğu moda ve giyim programlarını üzülerek izlediğini söyleyen Cemil İpekçi, 'Bu tarz programlar maalesef reyting uğruna yapılmış programlar, halkımızın eğitim seviyesi düşük olduğu için bu programlara ilgi gösteriyor

21 Kasım 2014 Cuma 17:20
Cemil İpekçi: 'Üzülerek izliyorum..'
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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son dönemlerde aralarında arkadaşlarının da jüri üyesi olduğu moda ve giyim programlarını üzülerek izlediğini söyleyen Cemil İpekçi, 'Bu tarz programlar maalesef reyting uğruna yapılmış programlar, halkımızın eğitim seviyesi düşük olduğu için bu programlara ilgi gösteriyor. Orada insanların birbirlerini yermesi dedikodu yapıp eleştirmesi de toplumumuz üzerinde olumsuz etki yapıyor.' dedi.

Moda ve giyim programlarını eleştirdikten sonra geçmişte tartışma yaşadığı iddia edilen yorumcu Hakan Akkaya ile ilgili sorulara yanıt veren Cemil İpekçi, 'Hakan Akkaya ile bir dönem gerilim yaşadınız, bunu nasıl yorumlarsınız?' sorusuna ise, 'Benim gerilim yaşayamayacağım kadar benden çok küçük bir insan ve gerilim yaşayamayacağım kadar da eğitimi belli bir insan. Onun için ben kendi düzeyimdekilerle ancak gerilim yaşarım. Diğerlerine çocuğum gözü ile bakarım. Gençtir, çocuktur, tabi ki magazin dünyasında meşhur olmak için bir şeyler yapacak. 'Bu doğru yol mudur?' derseniz tabi ki değildir. O genç bir çocuk Allah yolunu açık etsin. Biz çok gördük tek sıkımlık tabancaları. Bir kere sıkarsın patlar. Beş sene veririm hep... Beş sene sonra bakarsın tabanca yok. Önemli olan benim gibi 44 seneye girip hala havai fişek gibi patlayabilmek. Onun için de 44 yıl sonra benle muhattap olabilir ancak…"

İpekçi, 'Bu programlar Avrupa'da öğretici şeklide yapılıyor, hiçbir şekilde yerme aşağılama yok maalesef bizde tam tersi' dedi.
Anahtar Kelimeler:
EleştiriCemil IpekçiHakan AkkayaSon Haberler
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