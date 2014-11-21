Cem Yılmaz'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır yanıt

'Mehmet Ali bizi oynatmasın'

Taksici esprisi

ve Zafer Algöz önceki akşam Güven Kıraç'ın Cihangir'deki Carrine adlı mekanda açtığı serginin davetine katıldı. Yılmaz, çıkışta'in her filminde aynı kadroyu oynatmasıyla ilgili eleştirisi sorulduğundadedi.Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın gazetecilere konuştuğu sırada bir taksicinin durup fotoğraf çektirme isteğine güldü. Yılmaz,diyerek uzaklaşırken, Güven isediyerek taksiye bindi. Kadın müşterisi bulunan taksiye binen Güven, şaka yaptığını belirterek özür dileyip yoluna devam etti.