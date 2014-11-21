Cem Yılmaz'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır yanıt

'Mehmet Ali bizi oynatmasın'
Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz önceki akşam Güven Kıraç'ın Cihangir'deki Carrine adlı mekanda açtığı serginin davetine katıldı. Yılmaz, çıkışta Mehmet Ali Erbil'in her filminde aynı kadroyu oynatmasıyla ilgili eleştirisi sorulduğunda "Filmim 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi. Bu rakamlardan da gelen tepkilerden de gayet memnumun. Mehmet Ali Erbil kendi bir film yaparsa bizi oynatmaz ve fikrini uygulamış olur. Bizim kadromuzun kabiliyeti ve sanatı belli. Filmin başarısını gişe ölçmez" dedi.
Taksici esprisi
Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın gazetecilere konuştuğu sırada bir taksicinin durup fotoğraf çektirme isteğine güldü. Yılmaz, "Kaçın" diyerek uzaklaşırken, Güven ise "Cem ben gidiyorum, kız arkadaşını önden gönderdi demesinler" diyerek taksiye bindi. Kadın müşterisi bulunan taksiye binen Güven, şaka yaptığını belirterek özür dileyip yoluna devam etti.
Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz önceki akşam Güven Kıraç'ın Cihangir'deki Carrine adlı mekanda açtığı serginin davetine katıldı. Yılmaz, çıkışta Mehmet Ali Erbil'in her filminde aynı kadroyu oynatmasıyla ilgili eleştirisi sorulduğunda "Filmim 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi. Bu rakamlardan da gelen tepkilerden de gayet memnumun. Mehmet Ali Erbil kendi bir film yaparsa bizi oynatmaz ve fikrini uygulamış olur. Bizim kadromuzun kabiliyeti ve sanatı belli. Filmin başarısını gişe ölçmez" dedi.
Taksici esprisi
Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın gazetecilere konuştuğu sırada bir taksicinin durup fotoğraf çektirme isteğine güldü. Yılmaz, "Kaçın" diyerek uzaklaşırken, Güven ise "Cem ben gidiyorum, kız arkadaşını önden gönderdi demesinler" diyerek taksiye bindi. Kadın müşterisi bulunan taksiye binen Güven, şaka yaptığını belirterek özür dileyip yoluna devam etti.