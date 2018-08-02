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Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...

Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:02
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi. Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği iddialarına yanıt veren komedyen, çıkan haberlere ateş püskürdü.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi. Sürpriz bir şekilde aşk yaşayamaya başlayan ve herkesin gözdesi haline gelen ikili, Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre haklarında çıkan sonhaberlere ateş püskürdü. Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren komedyen, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.

Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi.

Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

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