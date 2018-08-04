Çatalla saldırdı

PİRİLER’İN Bodrum Gündoğan’daki yazlığında çocuklarıyla birlikte tatil yapan iki arkadaş, olay günü akşam yemeğinden sonra tartışmaya başladı. Eline çatal alıp Piriler’in üzerine yürüyen Kaplan, arkadaşını tokatlayıp tırmalamaya başladı. Olay esnasında ikilinin çocukları ve Piriler’in yardımcısı da evdeydi. Site sakinleri iki kadını zor ayırdı.

KAVGA basına yansıyınca iki arkadaş yalanlama yaptı. Ancak bir gün sonra Piriler’in darp fotoğrafları ortaya çıktı. İkili olay büyümesin diye haberi yalanladıklarını itiraf etti. Kavga ettiklerini kabul eden ama Piriler’e saldırıp tırmaladığı iddialarını kabul etmeyen Kaplan “Tartıştık ama sonra barıştık. O fotoğraflar eski olabilir” dedi.