Cansu Taşkın: Bekaret Önemli, Evlenmeden Asla!



Cansu Taşkın 25 yaşında. Manken ve Instagram fenomeni. Kalçaları ve ince beliyle erkekleri peşinden koşturuyor. Kadınlar onu çok kıskanıyor. Ronaldo gibi dünya yıldızlarının da markajında. “Seksiyim, bu içten hissetiğim bir şey” diyor ve ekliyor: “Benimle olmak için trilyonluk otomobil hediye edenler var.”"Vücut ölçülerim 90-58-92. Boyum 1.85, kilom da 55. Ama önemli olan iç güzelliği" diyen manken Posta gazetesinden Canan Danyıldız'ın, "Bekaret önemli mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:Bu konuda çok konuşamayacağım ama önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı.