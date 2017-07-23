Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2017 Pazar 08:13

Cansu Taşkın: Bekaret Önemli, Evlenmeden Asla!

Cansu Taşkın: Bekaret Önemli, Evlenmeden Asla!

Cansu Taşkın: Bekaret Önemli, Evlenmeden Asla!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Cansu Taşkın: Bekaret Önemli, Evlenmeden Asla!
Manken ve Instagram fenomeni olan Cansu Taşkın, "bekaret" sorusuna "evlenmeden asla" diye yanıt verdi. İşte Cansu Taşkın'ın o açıklamaları...

Cansu Taşkın 25 yaşında. Manken ve Instagram fenomeni. Kalçaları ve ince beliyle erkekleri peşinden koşturuyor. Kadınlar onu çok kıskanıyor. Ronaldo gibi dünya yıldızlarının da markajında. “Seksiyim, bu içten hissetiğim bir şey” diyor ve ekliyor: “Benimle olmak için trilyonluk otomobil hediye edenler var.”

"Vücut ölçülerim 90-58-92. Boyum 1.85, kilom da 55. Ama önemli olan iç güzelliği" diyen manken Posta gazetesinden Canan Danyıldız'ın, "Bekaret önemli mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bu konuda çok konuşamayacağım ama önemli. Evlenmeden asla! Bazı şeyler bir yere kadar yaşanmalı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEHRA'NIN KAHVALTISI ŞOKE ETTİ! ZEHRA'NIN KAHVALTISI ŞOKE ETTİ!
Banu Alkan'a Bir Şok Daha! Bu Kez... Banu Alkan'a Bir Şok Daha! Bu Kez...
Büyük Vefasızlık! Salon Bomboş Kaldı... Büyük Vefasızlık! Salon Bomboş Kaldı...
Zerrin Özer Fazla Kilolarından Kurtuldu Zerrin Özer Fazla Kilolarından Kurtuldu
Eşref Kolçak: Cenazeye Katılamayacağım Eşref Kolçak: Cenazeye Katılamayacağım
SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını Kaybetti! SON DAKİKA! Türk Sinemasının Efsanesi Hayatını...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

ZEHRA'NIN KAHVALTISI ŞOKE ETTİ!

Haberi Oku