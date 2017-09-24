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24 Eylül 2017 Pazar 09:01

Canlı Yayında İşlediği Cinayeti Anlattı!

Canlı Yayında İşlediği Cinayeti Anlattı!
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Dilber Ay canlı yayında işlediği cinayeti anlattı!
Türkücü Dilber Ay, konuk olduğu programda, kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

TV8'de yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan Dilber Ay, canlı yayında cezaevine neden girdiğini anlattı.

Yıllar önce Almanya'da bir konser sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten ünlü türkücü, "Bu dünyada namusuma, ekmeğime, şerefimle oynama. Bu yüzden yaptım. Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah bile etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi. O da boğazında kaldı" dedi.


 
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