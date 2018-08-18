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'Canlarım' notuyla paylaştı!

Aşk dolu paylaşım

'Canlarım' notuyla paylaştı!

Aşk dolu paylaşım

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:07
'Canlarım' notuyla paylaştı!

Fernando Muslera’dan aşk dolu paylaşım

7 senedir Galatasaray formasıyla top koşturan Fernando Muslera, eşi ve oğluyla sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaştı. Muslera'nın paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2011 senesinde bu yana Galatasaray’ın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Muslere, sosyal medya sayfasından ailesiyle birlikte olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız kalecisi Fernando  Muslera, eşi Patricia Muslera ve 10 aylık oğlu ile yaptığı bu paylaşımın altına “Canlarım” notunu düştü. Bunun yanı sıra Fernando Muslera’nın takipçilerinin dikkatini çeken en büyük detay ise Muslera’nın eşini öpme anından oğullarının objektiflere şaşkın bakması takipçilerine tebessüm ettirerek dikkatini çekti. İşte Muslera’nın beğeni yağan o paylaşımı;

muslera-001.jpg

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