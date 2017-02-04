Caner Erkin'in itirazı Karara Bağlandı



Sunucu Asena Atalay, eski eşi yıldız futbolcu Caner Erkin'e oğlu Çınar için 450 bin liralık icra talebinde bulunmuştu. Mahkeme Atalay için karar verdi ve icra durduruldu.Geçen yıl boşanan futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, çocuklarının icra davası için mahkemelik oldu. Atalay, Erkin'e 450 bin liralık icra takibi başlattı. Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk ise, icra takibinin karara aykırı düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemede icrayı durdurma kararı aldı."ASENA ATALAY'IN İSTEDİĞİ PARA HUKUKSUZ"Asena Atalay, oğlu Çınar'ın barınma giderleri için 110 bin lira talep etti. Atalay'ın gelecek aylardaki kira borcu olduğu iddia edildi. Çocuğun sağlık giderleri için de istenen 120 bin liranın fazla; gıda masrafları, özel ders, müzik eğitimi, spor gibi dersler için istenen 70 bin liranın ise hukuksuz olduğu ileri sürüldü.MAHKEME İCRA TAKİBİNİ DURDURDUDilekçede; Çınar'ın üç aylık yaz tatili ve sömestr tatili için talep edilen tatil parası 150 bin liranın ise fahiş bir rakam olduğu kaydedildi. Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi. İcranın iptali için açılan dava ise sürüyor.