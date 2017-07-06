Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:39

Caner'den Şoke Eden 'Ölüm' Mesajı

Caner'den Şoke Eden 'Ölüm' Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Boşanma aşamasındaki Caner'den şoke eden 'ölüm' mesajı
Eşi Berke Kentli evi terk ettikten sonra hastanelik olan Caner Toygar, sosyal medya hesabından düğün fotoğrafının altına "belki gece ölürüm" notunu düşerek herkesi korkuttu.


ATV ekranlarında yayınlanan izdivaç programında Berke Kentli ile evlenen Caner Toygar'ın mutluluğu kısa sürdü. Eşi evi terk ettikten sonra büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Caner'in son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.

"BELKİ GECE ÖLÜRÜM"

Geçen hafta instagram hesabından 'eşini sevdiğini ve barışacaklarını' yazan Caner, Berke'den umduğu yanıtını alamadı. Tüm çabalarına rağmen eşini eve döndüremeyen Caner, uzun süre paylaşım yapmayacağını belirterek "belki gece ölürüm" notunu düştü.

İşte Caner'in düğün fotoğrafının altına düştüğü not;

"Uzun bir süre paylaşım yapmayacağım herkes hakkını helal etsin. Her gelen geçen yeniden boğuyor beni. Belki gece ölürüm, farkında değilim. Sen gidince yaşamak fazla tehlikeli. Geçer ve unuturum öyle mi? Buraya kadar öyle mi, Akşamın son vapuruyla çekip giderken ellerimden, Anılarımdan düşeceğim seni öyle mi, Bu ne ucuz bir hoşça kal senin ki, Böyle bırakmak ne kolay öyle mi, Dalgalara şarkımızı, Yarın yok artık ben de yokum öyle mi?"







 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş! Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!
Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar... Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar...
Soner Arıca Hastaneye Kaldırıldı Soner Arıca Hastaneye Kaldırıldı
Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Tedaviye Başladı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Tedaviye Başladı!
'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...' 'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...'
Hülya Avşar'dan Yeni Bir Cesur Poz Daha! Hülya Avşar'dan Yeni Bir Cesur Poz Daha!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!

Haberi Oku