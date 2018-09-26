banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
235.818
DOLAR
6.1195
STERLİN
8.0563
EURO
7.1983
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Can Bonomo ölümden döndü

Şarkıcı Can Bonomo, öğle saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bonomo, "Bugün ufak bir motosiklet kazası geçirdim. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemeyeceğim. Siz de gitmeyin bence. Öpüyorum yastıklar içerisinden." dedi.

Can Bonomo ölümden döndü

Şarkıcı Can Bonomo, öğle saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bonomo, "Bugün ufak bir motosiklet kazası geçirdim. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemeyeceğim. Siz de gitmeyin bence. Öpüyorum yastıklar içerisinden." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Can Bonomo ölümden döndü

Etiler'de seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarpan ve yola savrulan ünlü müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi. Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo’nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Bonomo Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu.

"Bugün ufak bir motosiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemeyeceğim. Siz de gitmeyin bence, Öpüyorum yastıklar içerisinden."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
Rihanna Türk hayranlarını mest etti
Rihanna Türk hayranlarını mest etti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Diba Turgut: ‘’Dans ederken, kendi öz benliğimi ve duygularımı ifade edebiliyorum…’’
Diba Turgut: ‘’Dans ederken, kendi öz benliğimi ve duygularımı ifade edebiliyorum…’’
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
Ajda Pekkan'dan bikinili poz!
Ajda Pekkan'dan bikinili poz!
Şarkıcı Hatice ölümden döndü
Şarkıcı Hatice ölümden döndü
50 yaş cazibesi
50 yaş cazibesi
Tuğba Özay yine yaptı yapacağını! Olay poz...
Tuğba Özay yine yaptı yapacağını! Olay poz...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim