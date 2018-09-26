Can Bonomo ölümden döndü

Etiler'de seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarpan ve yola savrulan ünlü müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi. Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo’nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Bonomo Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu.

"Bugün ufak bir motosiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemeyeceğim. Siz de gitmeyin bence, Öpüyorum yastıklar içerisinden."