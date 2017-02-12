Çağla Şikel’den Olay Tebrik

New York moda haftasında muhteşem fiziğiyle herkesi büyüleyen Çağla Şıkel'in Hakan Akkaya ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.New York moda haftasına Hakan Akkaya'nın defilesi damga vurdu. 2 çocuk annesi Şıkel'in muhteşem fiziğiyle büyüledi.ÇAĞLA'NIN FOTOĞRAFI OLAY OLDUÇağla Şıkel'in sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Fotoğrafı görenler Çağla Şıkel'in biriyle öpüştüğünü düşündü.TEBRİK SIRASINDA ÇEKİLDİOysa fotoğraf New York'ta düzenlenen defilede yürüyen Çağla Şıkel'i Hakan Akkaya'nın tebrik ettiği sırada çekilmişti.

Çağla Şikel'in Hakan Akkaya'yı tebrik ettiği fotoğraf olay oldu