Çağatay Ulusoy Serenay'ı aldatıyor mu?..

Çağatay ’la köşe kapmaca!

Cipin direksiyonu arkadaşlara emanet

dizisinin Yaman ’ı, önceki gün’nda görüntülendi. Nişantaşı ’nda bir restoranta giden Ulusoy veları çıkışta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı.Kendisine yöneltilen ısrarlı soruları geçiştirerek aracına yönelen Çağatay Ulusoy ve arka koltuktaki arkadaşı menajerinin kullandığı cipe binerek hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. Arkadaş grubundan gizemli bir kadının da Ulusoy'dan panikle uzaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.Alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulan Çağatay Ulusoy önceki gün önce Nişantaşı'nda, akşam saatlerinde deFlamingo çıkışı görüntülendi. Arkadaş grubuyla geldiği mekanda yaklaşık beş saat kalan Ulusoy'un çıkışta keyfi yerindeydi. Sorulan soruları duymazlıktan gelen Ulusoy, kendi cipinin arka koltuğuna oturdu, arabayı ise bir kadın arkadaşı kullandı.