Çağatay Ulusoy Serenay'ı aldatıyor mu?..

Çağatay ’la köşe kapmaca!
Vatan'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre ‘Medcezir ’ dizisinin Yaman ’ı Çağatay Ulusoy, önceki gün Nişantaşı ’nda görüntülendi. Nişantaşı ’nda bir restoranta giden Ulusoy ve arkadaşları çıkışta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı.
Kendisine yöneltilen ısrarlı soruları geçiştirerek aracına yönelen Çağatay Ulusoy ve arka koltuktaki arkadaşı menajerinin kullandığı cipe binerek hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. Arkadaş grubundan gizemli bir kadının da Ulusoy'dan panikle uzaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.
Cipin direksiyonu arkadaşlara emanet
Güneş'in haberine göre Alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulan Çağatay Ulusoy önceki gün önce Nişantaşı'nda, akşam saatlerinde de Taksim Flamingo çıkışı görüntülendi. Arkadaş grubuyla geldiği mekanda yaklaşık beş saat kalan Ulusoy'un çıkışta keyfi yerindeydi. Sorulan soruları duymazlıktan gelen Ulusoy, kendi cipinin arka koltuğuna oturdu, arabayı ise bir kadın arkadaşı kullandı.
Vatan'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre ‘Medcezir ’ dizisinin Yaman ’ı Çağatay Ulusoy, önceki gün Nişantaşı ’nda görüntülendi. Nişantaşı ’nda bir restoranta giden Ulusoy ve arkadaşları çıkışta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı.
Kendisine yöneltilen ısrarlı soruları geçiştirerek aracına yönelen Çağatay Ulusoy ve arka koltuktaki arkadaşı menajerinin kullandığı cipe binerek hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. Arkadaş grubundan gizemli bir kadının da Ulusoy'dan panikle uzaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.
Cipin direksiyonu arkadaşlara emanet
Güneş'in haberine göre Alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulan Çağatay Ulusoy önceki gün önce Nişantaşı'nda, akşam saatlerinde de Taksim Flamingo çıkışı görüntülendi. Arkadaş grubuyla geldiği mekanda yaklaşık beş saat kalan Ulusoy'un çıkışta keyfi yerindeydi. Sorulan soruları duymazlıktan gelen Ulusoy, kendi cipinin arka koltuğuna oturdu, arabayı ise bir kadın arkadaşı kullandı.