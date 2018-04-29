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Büyük yalan ortaya çıktı!

Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.

Büyük yalan ortaya çıktı!

Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.

29 Nisan 2018 Pazar 16:35
Büyük yalan ortaya çıktı!

Kardeşleriyle Bodrum'daki bir otelde tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.

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İCRALIK OLDU

Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak'ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj'ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Şarkıcının plajı geçtiğimiz gün dozerlerle yıkıldı. Üst üste icralık olan Şarkıcı, bu kez de ablası Hülya Açıkgöz'ün 200 bin TL'lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.

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