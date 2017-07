Büyük Vefasızlık! Salon Bomboş Kaldı...

'Şoför Nebahat'e büyük vefasızlık



Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe günü 89 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sezer Sezin için Cemal Reşit Rey'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok az sayıda kişi katılırken, Sezin'in tabutu zabıtaların omuzlarında sahnede hazırlanan masanın üzerine bırakıldı. Duygusal konuşmaların yaşandığı törende, salonda yalnızca birkaç sıranın dolu olduğu görüldü.Törene katılan isimlerden Hülya Koçyiğit, "Bir önder benim için, bir idol. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun, tabi önce evlatlarının ve Türk sinemasının başı sağ olsun" dedi.Gözyaşları içinde konuşan Sezer Sezin’in kızı Ayşegül İlsever "Çok güzel yaşadı son gününe kadar çok keyifliydi. Yoğum bakıma yatmadan bir hafta evvel ‘I love paris in summer’ şarkısını herhalde 30 versiyon falan söyledi. Tam bir sanatçıydı, çok düşündük töreni yapsak mı yapmasak mı? İstanbul çok boş insanlar yok, yaz. Fakat bu kadar sanata bağlı bir sanatçıyı da sahneden uğurlamanın doğru olduğuna ailecek karar verdik. Benim bir yarım gitti. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim hep kalbimde olacak onu da biliyorum, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Sezer Sezin’in bir diğer kızı olan ise Sevgi Yeğenoğlu "Her çocuğun bir annesi vardır, her annenin de bir çocuğu vardır. Sanatçı çocuğu olmak zordur, onu herkesle paylaşırsınız çünkü. Sevgisi dağılır. Bana biri bir gün şunu söylemişti: 'güneş bir tanedir ama denize bak ışıltıları milyonlarcadır.' Annemin de ışıltıları milyonlarcaydı" diye konuştu.