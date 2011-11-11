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Büyük ŞOK

Var mısın Yok musun, yeni sezonda Asuman Krause'nin sunumuyla ekrana gelmeye başladı...

Büyük ŞOK

Var mısın Yok musun, yeni sezonda Asuman Krause'nin sunumuyla ekrana gelmeye başladı...

11 Kasım 2011 Cuma 13:37
Büyük ŞOK
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Asuman Krause'nin sunuculuğunda ekrana dönen 'Var mısın Yok musun', reytingde hayal kırıklığı yaşattı. Yayınlandığı ilk akşam listenin alt sıralarında yer alan yapım, dün akşamki izlenme oranı ile de düşüşünü sürdürdü.

SBT'nin verilerine göre yarışma, yayına başladığı 8 Kasım Salı akşamı, listeye 24. sıradan giriş yaptı. Yarışmanın, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümü 31. sıraya geriledi. Haftada üç gün yayınlanacak olan yarışma, bu akşamki bölümüyle haftayı kapatacak.

İLK BÖLÜMDE 71 BİN LİRA VERİLDİ

Artık canlı olarak yayınlanan programın ilk bölümünde, deprem sırasında Van'da bulunan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Sevda Gökdemir yarıştı. Başarılı bir yarışma çıkaran Gökdemir, son tura 500 bin TL ve 400 TL ile girdi. Hamdi Bey'in 71 bin TL'lik teklifine “Varım” diyen yarışmacının kutusundan ise 400 TL çıktı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 13:37
Anahtar Kelimeler:
AcunReytingVarMısınYokMusunılıcalıAsumanKrause
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