Burs verdiği kişi, oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi.

Berrak Tüzünataç bir senedir düzenli olarak ihtiyacı olan birisine burs veriyordu. Burs verdiği kişiyle de Twitter hesabı üzerinden iletişim kuruyordu.

Oyuncu son bursun yatırılma tarihi geldiğinde 'Berrak Hanım merhaba ağustos ayı bursunu hatırlatmak için yazmıştım. İyi günler' şeklinde bir mesaj aldı. Hemen ardın da bursu yatırdı ve 'Gönderdim canım' diyerek cevap yazdı.

SON BURSU ALDI ARDINDAN BERRAK TÜZÜNATAÇ'I ENGELLEDİ

Berrak Tüzünataç son bursu yatırdıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Çünkü burs verdiği kişinin son bursu aldıktan sonra kendisini engellediğini gördü. Oyuncu son konuşmanın ekran görüntüsünü Twitter hesabında paylaşarak üstüne de şu notu düştü:

'HAYATIN BANA ÖĞRETTİKLERİNİ SİNDİRDİKTEN SONRA ÇOK ŞÜKRAN DUYACAĞIM'

"Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım. (Umarım)"

İşte Berrak Tüzünataç'ın o paylaşımı...