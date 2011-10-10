BURCUY'LA EVLİLİKTEN BİR ŞEY ANLAMADIK

Kanal D`de yayınlanan, Ömür Gedik'in hazırlayıp sunduğu 'Cinemania` programının konuğu "Güzel Günler Göreceğiz" filminin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, konuştu.

Gülsoy 'Burcu Kara ile evliliğiniz nasıl gidiyor?' sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Evlilikten bir şey anlamadık. Ben setten eve geliyorum, Burcu evden çıkıyor. Onun da dizisi başladı çünkü. Diyoruz ki artık, sezon sonu görüşürüz. Haziran'da dizilerimiz biter herhalde. Genelde bir araya geldiğimiz, buluştuğumuz zamanlarda da işimizi bir kenara bırakmayı tercih ediyoruz."