Burcu Esmersoy'dan 'kıyafet' açılımı!

Hürriyet'in haberine göre ünlü sunucu, reklam yüzü olduğu Etstur ’un Shangri-La Bosphorus Otel ’de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.



Esmersoy ’a Ivana Sert ’le Sinan Akıman ’ın kıyafet konusunda anlaşamadıkları için ayrıldıkları hatırlatılarak bu konuda ne düşündüğü soruldu. Birkaç aydır Başar Savur ’la aşk yaşayan güzel sunucunun yanıtı, “Dekolteme, kıyafetime sonuna kadar karıştırırım. Rahatsız olursa veya çevresinden ona bir söz gider diye dediğini yaparım. Sonuçta bu, ilişkiyi etkiler. İstemediği şeyi giyinmem” oldu.