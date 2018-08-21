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Bülent Ersoy paramparça!

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Bülent Ersoy, seyircilerin isteği üzerine sahneden inerek halkın arasına karıştı.

Bülent Ersoy paramparça!

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Bülent Ersoy, seyircilerin isteği üzerine sahneden inerek halkın arasına karıştı.

21 Ağustos 2018 Salı 09:57
Bülent Ersoy paramparça!

Selfie çektirmek isteyenlerin hücumuna uğrayan Bülent Eersoy’u korumaları zor kurtardı ama, izdiham sırasında Ersoy’un 50 bin liralık elbisesi iki parçaya ayrıldı.

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İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, “Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım” dedi.

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Ersoy’un performansını izlemeye gelenler arasında; Burhan Çaçan, Semiha Yankı, Serpil Benay gibi isimler de vardı.

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Gecede boy gösteren dörtlü unutulmaz bir koro oluşturdu.

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