Bülent Ersoy icralık oldu!

Lerzan Mutlu, avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu’nun 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlattı.

2016’da hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı hastanede tedavi görürken ziyaret eden Bülent Ersoy, çıkışta yaptığı basın açıklamasında Lerzan Mutlu için, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti. Bu açıklamanın ardından Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bülent Ersoy’un daha sonra başka bir röportajında Lerzan Mutu’ya “Ben sesimle döverim, bilgimle gömerim” diyerek yine tehdit ettiği iddia edilmişti. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 ay önce “tehdit” suçundan Bülent Ersoy’u 30 gün adli para cezasına çarptırmıştı. Cezasında indirime giren mahkeme, Bülent Ersoy’un günlüğü 50 liradan 18 gün karşılığı 900 lira para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Ayrıca Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalığolu’nun 2 bin 180 liralık vekâlet ücretini de Ersoy’un ödemesine karar verdi..

Bülent Ersoy’un, Avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu’nun 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü’ne “alacaklı” olarak başvuruda bulunan Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlattı. Avukat Hızır Barbaros Bursalıoğlu, “İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2018 tarihli kararında Lerzan Mutlu’nun avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince kabul ve takdir edilen 2 bin 180 liralık vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine hükmetmiştir. Karar kesinleşmesine rağmen bugüne kadar hükmedilen ücret ödenmediğinden Bülent Ersoy aleyhine yasal takip başlatılmıştır” dedi.