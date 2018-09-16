banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

Bülent Ersoy icralık oldu!

Lerzan Mutlu’ya hitaben “Ben sesimle döver, bilgimle gömerim” dediği iddiasıyla mahkemelik olan ve 900 lira para cezasına çarptırılan Bülent Ersoy icralık oldu.

Bülent Ersoy icralık oldu!

Lerzan Mutlu’ya hitaben “Ben sesimle döver, bilgimle gömerim” dediği iddiasıyla mahkemelik olan ve 900 lira para cezasına çarptırılan Bülent Ersoy icralık oldu.

16 Eylül 2018 Pazar 16:15
Bülent Ersoy icralık oldu!

Lerzan Mutlu, avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu’nun 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlattı.

2016’da hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı hastanede tedavi görürken ziyaret eden Bülent Ersoy, çıkışta yaptığı basın açıklamasında Lerzan Mutlu için, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti. Bu açıklamanın ardından Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bülent Ersoy’un daha sonra başka bir röportajında Lerzan Mutu’ya “Ben sesimle döverim, bilgimle gömerim” diyerek yine tehdit ettiği iddia edilmişti. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 ay önce “tehdit” suçundan Bülent Ersoy’u 30 gün adli para cezasına çarptırmıştı. Cezasında indirime giren mahkeme, Bülent Ersoy’un günlüğü 50 liradan 18 gün karşılığı 900 lira para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Ayrıca Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalığolu’nun 2 bin 180 liralık vekâlet ücretini de Ersoy’un ödemesine karar verdi..

Bülent Ersoy’un, Avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu’nun 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü’ne “alacaklı” olarak başvuruda bulunan Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlattı. Avukat Hızır Barbaros Bursalıoğlu, “İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2018 tarihli kararında Lerzan Mutlu’nun avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince kabul ve takdir edilen 2 bin 180 liralık vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine hükmetmiştir. Karar kesinleşmesine rağmen bugüne kadar hükmedilen ücret ödenmediğinden Bülent Ersoy aleyhine yasal takip başlatılmıştır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Sunucu Öykü Serter, İç Çamaşırıyla Objektiflerin Karşısına Geçti
Ünlü Sunucu Öykü Serter, İç Çamaşırıyla Objektiflerin Karşısına Geçti
Fatma Girik evinde kaza geçirdi
Fatma Girik evinde kaza geçirdi
Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı
Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı
Serenay Sarıkaya'dan ''bacak'' şov
Serenay Sarıkaya'dan ''bacak'' şov
Seda Akgül'den kaleci Loris'e şaşırtan teklif
Seda Akgül'den kaleci Loris'e şaşırtan teklif
63'lük Nilüfer gençlere taş çıkarttı
63'lük Nilüfer gençlere taş çıkarttı
24 ayar altın biftek
24 ayar altın biftek
Hadise Üstsüz
Hadise Üstsüz
Bakirelik sözleri mahkemelik oldu
Bakirelik sözleri mahkemelik oldu
Ameliyat sonrası tanınmaz halde!
Ameliyat sonrası tanınmaz halde!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim