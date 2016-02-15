Bülent Ersoy: Hamileyim

BÜLENT ERSOY: HAMİLEYİM

Evlilik haberleri sorulan Bülent Ersoy, "Evet evleniyorum ve hamileyim" diye cevap verdi.

Bülent Ersoy, Kalamış Paysege Restoran’daki sahnesi öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.



"O DEFTER KAPANDI"

Sevgilisi Berk Yılmaz’la evleneceği iddiasına Ersoy "Evet evleniyorum ve de hamileyim. Bu ne kadar doğruysa o haberler de o kadar doğru. Artık evlenmem, o defter benim için kapandı" diye karşılık verdi.



EVLİLİK HAZIRLIĞI İÇİNDEYİM

Bülent Ersoy geçen haftalarda “Evlilik hazırlıkları içerisindeyim” diyerek sevgilisi Berk Yılmaz’la nikâh masasına oturacağının sinyalini vermişti..







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