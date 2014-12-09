Bu Kavga Çok Sert'

İşadamı Yurdal Sert ile Ivana Sert arasındaki boşanma davası kızıştı. 2011'de "şiddetli geçimsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme" gerekçesiyle boşanmak ve oğulları Kanyon Ateş'in velayeti için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Yurdal Sert, ayrıca eşinin Hatem Yavuz'la aşk yaşadığını iddia ederek 1 milyon lira tazminat istedi.





Karşı dava açan Ivana Sert ise eşinin iftira attığını belirtip oğlunun velayetini istedi. Sert, aylık 100 bin lira "yoksulluk nafakası", oğlu için aylık 50 bin lira "iştirak nafakası" ve 7 milyon lira tazminat talep etti. 10'uncu duruşmada mahkeme çiftin boşanmasına, oğullarının velayetinin anneye verilmesine hükmetti.



Ivana Sert'in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme, 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 400 bin liralık tazminat kararını onarken, 100 bin liralık yoksulluk nafakasını reddetti.



Ivana Sert'in geçtiğimiz günlerde karar düzeltme talebinde bulunarak tazminatın 7 milyon liraya yükseltilmesini ve yoksulluk nafakasını istemesine Yurdal Sert'ten yanıt gecikmedi.



SÖZ YURDAL SERT'TE



Aynı daireye başvuran Yurdal Sert, Ivana Sert'in evli olduğu dönemde Hatem Yavuz ile gayrimeşru ilişki yaşadığını, ikilinin mailleştiğini, telefonlaştığını ve "Bebeğim sen benim diğer yarımsın" şeklinde sözcükleri kullanıldığını belirtti. Sert bu ilişkiyi ispatlayan elektronik yazışmalar ve görüntülerin sosyal medyada yayımlandığını kaydetti.



Ivana Sert'in haysiyetsiz ve sadakatsiz bir yaşam sürdüğünü iddia eden işadamı Sert, kararın deliller incelenmeden verildiğini kaydederek eski eşinin maddimanevi tazminatı hak etmediğini kaydetti.

Son Güncelleme: 09.12.2014 11:53