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Bu İddia Çok Konuşulur!!

Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı Top Model Adriana Lima ile

Bu İddia Çok Konuşulur!!

Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı Top Model Adriana Lima ile

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:42
Bu İddia Çok Konuşulur!!
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Acun, Adriana Lima ile evleniyor iddiası

Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı Top Model Adriana Lima ile evleneceği iddia edildi.
Millet gazetesinin haberine göre Lima’ya olan hayranlığını hiç saklamayan ve onu sık sık Türkiye’de ağırlayan Acun Ilıcalı, bu yakın ilişkiyi aşka dönüştürmüş. Hatta bu aşk için şu an nikahlı olduğu eşi Zeynep hanımdan da ayrılmaya karar vermiş.

Ilıcalı’nın eşiyle şimdilerde gizli bir boşanma protokolü yapmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrılık için kesenin ağzını açtığı, tazminat olarak 50 milyon lira vereceği de konuşuluyor.

Ilıcalı’nın 3. kez, Adriana Lima ile evleneceği öğrenildi. Adriana Lima da geçtiğimiz aylarda NBA’in yıldız basketbolcularından olan eşi Marco Jaric’den ayrılmıştı. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 11:50
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıBrezilyalıModelAdriana LimaEvlenecek
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