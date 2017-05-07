Böyle Geldiler Havalimanı Karıştı

560 kilo bagaj fazlasıyla yola çıktılar Bülent Ersoy, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ve Safiye Soyman, yeni programları için önceki gün Hindistan’a uçtu.Yapım ekibi, dört ünlü ismin 560 kilo bagaj fazlası için 33 bin TL ödedi. BANU Alkan, Burcu Esmersoy, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy, yaz sezonunda ekrana gelecek “Dünya Güzellerim” adlı gezi show programı için yola çıktı.Dört ünlü isim önceki gün ilk durakları olacak Hindistan’a gitmek için Atatürk Havalimanı’ndaydı.Uçağın kalkmasına 1 saat kala havalimanına giriş yapan Bülent Ersoy, yanında 40 adet bavul getirdi. Ersoy’u 15 bavulla Safiye Soyman takip etti. Soyman’ın bavullara karışmasın diye mor renkli kurdeleler taktığı gözden kaçmadı. Banu Alkan ve Burcu Esmersoy ise yolculuğa sadece 5’er bavulla çıktı. Toplamda 560 kilo bagaj fazlası çıkan ünlüler için yapım ekibi 33 bin TL ödedi.