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31 Ocak 2017 Salı 05:52

Boşanma İddiaları Doğru Çıktı

Boşanma İddiaları Doğru Çıktı
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Boşanma İddiaları Doğru Çıktı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, boşanma davası için avukatlarına vekâlet verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın 2011 yılında 'âşıklar şehri' Paris'te başlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adında 5 yaşında ikiz kızları bulunan oyuncu çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Hem Büyüküstün hem de Saylak, boşanma davası için avukatlarına vekâletname verdi.

Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı. Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye 'Evet' deyince evlilik krize girdi. "Cesur ve Güzel" dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile "Vatanım Sensin"de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, "Asi" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına oturmuştu.

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