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02 Ekim 2017 Pazartesi 15:37

Boşanır Boşanmaz Hülya Avşar'a Koştu; Ancak...

Boşanır Boşanmaz Hülya Avşar'a Koştu; Ancak...
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Saadettin Saran, 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından eski aşkı Hülya Avşar'a dönmek için mesajlar atınca akıllara "Evliliğini Avşar kızı için mi bitirdi?" sorusu geldi.

5 yıllık eşinden boşanan Sadettin Saran, dört yıl büyük aşk yaşadığı, nikah masasının eşiğinden döndüğü Hülya Avşar ile tekrar o eski mutlu günlerine dönmek için çabaladığı ortaya çıktı.

HÜLYA AVŞAR YÜZ VERMEMİŞ 

Henüz 10 gün önce bekar kalan Sadettin Saran, Emek Külür'den önce evliliğin eşiğinden döndüğü Hülya Avşar'ın gönlünü tekrar almak için girişimde bulunmuş! Hülya Avşar, Saadettin Saran'ın SMS'ine cevap vermiş ama bu hiç de umduğu gibi bir cevap olmamış. Üstelik Saadettin Saran'ı, sosyal medyada her mecrada engellemiş.

HÜLYA AVŞAR'I BİR TEK SAADETTİN SARAN TERK ETMİŞTİ 

Hatırlarsanız Hülya Avşar, katıldığı bir televizyon programında, ilişkilerinde hep terk eden tarafın kendisi olduğunu, sadece Saadettin Saran tarafından terk edildiğini itiraf etmişti. 


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