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Bomba cevap! 'Kocan sevişirken...'

'Kocan sevişirken gözünü kapatıyordur' diyen takipçiye bomba cevap

Bomba cevap! 'Kocan sevişirken...'

'Kocan sevişirken gözünü kapatıyordur' diyen takipçiye bomba cevap

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
Bomba cevap! 'Kocan sevişirken...'

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur" yorumunu yapan takipçisine "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten" cevabını verdi.

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Altuğ geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.

"YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN..."

Altuğ'un bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.

"SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU"

Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranların sert tepki gördü. Altuğ da bu yorum tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?" 

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