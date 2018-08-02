banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94757
ALTIN
197.565
DOLAR
5.0511
STERLİN
6.5900
EURO
5.8721
Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DAMACANA SU AÇIKLAMASI
SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı
SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI
Yarın hangi bölgeler elektrik kesintisine uğrayacak?
Yarın 2-3 saatlik elektrik kesintisi...
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
banner282

Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!

Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:08
Bodrum'da saç saça baş başa kavga ettiler!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan'la kavga etti.

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; eski manken Seçkin Piriler, oyuncu Meral Kaplan’ın “Çocukların herkesi rahatsız ediyor, çocuklarınla ilgilen” demesine sinirlendi. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan'da çocukları ve yakın arkadaşı Meral Kaplan ile birlikte tatil yapıyordu. İkilinin plajda herkesin gözü önünde başlayan tartışması evde zirve yaptı.

Seçkin Piriler, anneliğini eleştiren Meral Kaplan'a "Sen mi bana anneliği öğreteceksin?" cevabını verdi. Hemen eşyalarını toplamaya başlayan Kaplan, bavullarının dışarıya atıldığını görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun, tartışma sonrası yakınlarına "Kolum çizik içinde kaldı" dediği öğrenildi.

Meral Kaplan, yakın arkadaşı Seçkin Piriler'le yaşadığı bu olay sonrası çocuklarını da alıp İstanbul’a döndü.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
"Tekne kiralık, kadın kiralık..."
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Cem Yılmaz çıldırdı: Saçma sapan...
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Göğüslerinin arasına sıkıştırıp...
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı
Giydiği çizmeyi görenler kahkaha attı
İntizar'a böyle destek verdi!
İntizar'a böyle destek verdi!
Sevinçleri kısa sürdü!
Sevinçleri kısa sürdü!
Çocuklar Duymasın'a flaş transfer
Çocuklar Duymasın'a flaş transfer
Cesur pozlarıyla olay olan Hilal Cebeci rahibe oldu!
Cesur pozlarıyla olay olan Hilal Cebeci rahibe oldu!
Ebru Şallı'nın nişanlısı ilk kez konuştu!
Ebru Şallı'nın nişanlısı ilk kez konuştu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim