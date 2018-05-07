Birleşme partisi öncesi eleme adayları belli oldu

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmişti. Ünlülerden eleme adayı olarak Elif ve Merve seçilmiş. Survivor 2018'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu yine nefes kesti. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor’da haftanın eleme adayları dokunulmazlık oyunu ardından yapılan konseyde belli oldu. Dün akşam oynanan oyunu kaybeden Ünlülerden eleme adaylar Elif ve Merve olmuştu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler kazandı. Ünlülerin bu akşam seçtiği eleme Turabi adayı ise oldu. Haberimizin devamında Survivor 2018 son bölümden detayları ve dokunulmazlık oyununda yaşananları öğrenebilirsiniz.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖNCESİ

Mustafa Kemal: Anıl’a bana neden sığıntı dedin diye sordum. Lafının arkasında duramadı. Söylememiş olabilirim dedi. Ona zamanı gelince sözünü hatırlatacağım.

Elif, Ümit ve Turabi Anıl’ın Mustafa Kemal’e söylediği sığıntı lafını tartıştı. Mustafa Kemal’in bu konumda olmadığını dile getirip, Anıl’ı eleştirdi.

Anıl: Mustafa konusu benim için değersiz bir konu. Umursamıyorum. Gerilim çok yüksek oluyor dokunulmazlık oyununda. Benim ona sığıntı demiş olmamı iddia ettiler. Söylemiş olabilirim, oyunun tansiyonu ile hatırlamıyorum. Sığıntı dediysem de, ortaya bir karakter koyamadığım için söylemişimdir.

Merve: Konseyde adımın çıkması beni şaşırttı. Mustafa bana danıştı. Kalbinden geçeni yaz dedim. Kimse beni niye yazdın demez. Benimle gelip konuşup ardından beni söylemesi beni şaşırttı.

Adem: Tek umudumuz ikinci dokunulmazlık oyunu almak.

Damla: İçimde öyle güzel bi enerji var ki. Çok rahat uyudum. Güçlü bir takımız.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Dominik’te yeni bir dokunulmazlık oyunu. Survivor’da iki takımın da kaderini belirleyecek bir oyuna çıkacaksınız. Birleşme partisine kısa bir süre kaldı. Yarın elenen arkadaşımız bu partiye katılamayacak.

Elif: Tabii ki üzgünüm, aday olduğum. Bütün üzüntümü bıraktım. Çok inanarak geldik. İnşallah kazanırız.

Merve: İlk oyunu kaybetmeyi istemezdi. Adayım gitmek istemiyorum tabii ki.

Acun: Oyun bir Survivor klasiği. Çekiçler ile sembolü kırıp, suya düşen seramiği alıp. Tekrar sıradaki seramiği kırıyorsunuz. Sezonun en zor parkurlarından birinde yarışacaksınız. Dört erkek üç kadın başlıyorsunuz.

Geriye düşen Gönüllüler, Survivor'da nefes kesen mücadelede 9-7'ye getirdi. Son oyunda Ümit Karan karşısında Murat kazandı ve yarışmayı Gönüllüler Takımı kazandı ve dokunulmazlığı elde ettiler.

Ünlüler 7-10 Gönüllüler

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Hilmi Cem’e verdi.

KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Dün yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayları belli oldu. Elif ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Mustafa Kemal ikinci adayı Merve olarak belirledi.

Ünlüler ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetti ve bir kişi daha eleme adayı olacak. Bu akşam yapılan oylamada Turabi çıktı ve üçüncü aday da belirlendi.