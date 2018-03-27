Bir usta isim daha Fatih dizisinde!

Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi, güçlü oyuncu kadrosu ve muhteşem prodüksiyon ile adından çokça söz ettirdi.

ALTAN ERKEKLİ SÜRPRİZİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, usta oyuncu Altan Erkekli bu salı ekrana gelecek ikinci bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.

MUHLİHUDDİN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Usta oyuncu, Osmanlı'nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin karakterine hayat verecek. Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han'ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.