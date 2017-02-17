Bir Skandal Daha! Yatak Görüntüsü Ortaya Çıktı

Birkan ve Esmira'nın yatak görüntüsü çıktı!17 Şubat 2017 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 17 02 2017 - 17:11Birkan ve Esmira'ya ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Zuhal Topal'la programındaki Birkan ve Esmira'nın şoke eden görüntüleri...Skandalları ile gündeme gelen izdivaç programında damat adaylarından Birkan ve Esmira'ya ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birkan'ın bu ikinci yatak görüntüleri...Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında bir skandal daha gerçekleşti.Daha önce damat adaylarından Birkan ve Sevgi'nin yatak görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.İzdivaç yarışmacılarının özel görüntüleri sızdırıldıŞimdi benzer bir skandal daha yaşandı. Bu kez ortaya çıkan ve sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraftaki kişilerin damat adayı Birkan ve gelin adayı Esmira olduğu öne sürüldü.Kanal yönetiminin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı şimdiden merak konusu...Damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi Esra Erol'un programına transfer olmuştu. Gelin adayı Sevgi Esra Erol'da Çağrı ile evlendi. Çift evlendikten sonra, bu ayın başlarında Esra Erol'un stüdyosuna geldiler ve stüdyoda birbirlerine girdiler.