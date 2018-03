Her yıl göğüs kontrolüne gittiğini dün de Cihangir isimli doktoruyla buluştuğunu belirten Avşar, “Son zamanlarda duyduklarımızdan olsa gerek, o kontrolümü sürdürürken konuşmayı kesti, ben gözlerimi yüzüne diktim, hafif tedirgin hiç ayırmadım. Cihangir de bunu fark etmiş olmalı ki yüzüme bakıp merak etme her şey yolunda dedi” cümlelerine yer verdi.

Doktorunun isteğiyle emin olmak için bir de mamografi çektiklerini belirten Avşar, şöyle devam etti: “Başka bir odaya girdim, film çekecek kişiye teslim oldum. İşte şu alet memeyi içine alıyor, sündürüyor da sündürüyor. Ben makineye yapışmış, filmin çekilmesini beklerken ‘Bir insanın göğsü nasıl bu kadar uzar?’ diye de düşünmeden edemedim. Görseniz çok komik! Sonra bir de yandan, bir de alttan; kendimi gülmekten alamadım. Düşünsenize memeleriniz birinin elinde, kim bilir günde kaç kişinin memelerini yoğuruyorlarsa, onlara sanki kasaptan evlerine götürmek üzere aldıkları, et muamelesi yapıyorlar. On beş dakika eviriyorlar, çeviriyorlar, uzatıyorlar; yüzlerinde sıfır ifade. Komik tarafı bu kontroller on beş günde bir olsa, memeler dizlere iner, topla toplayabilirsen. Neyse ki bu durumlardan da gülecek bir şey çıktı. Lütfen: Gülün, gülün, gülün.