Bir hayat kadınının hikayesi...

Eskort diyorlar kendilerine. Hayatlarını, “normal” ve “anormal” olarak ikiye ayırıyorlar. Günün herhangi bir saatinde para karşılığı hem kıyafetlerinden hem de ruhlarından soyunuyorlar.



İşte o kadınlardan biri Ece; tıpkı geçenlerde Ankara’da ünlülerle eskortlar arasında patlayıp karakolda son bulan olaydaki kadınlar gibi...



İşte, bir zamanlar genç bir dul olarak tekrar koca bulabilmek için evlilik programlarının adaylarından biriyken, sonra kod adı Ece olan bir eskort kadının kendi ağzından hikâyesi...



Sizin hikâye nasıl başladı?



Evliydim, boşandım, 8 yaşında bir oğlum var, ona da babaaannesi bakıyor. Bu durumdayken zaten hayatta alamam. Ama yanına çocuğunu alıp da işe giden var.



Lise mezunuymuşsunuz, bir işe girebilirdiniz?



3 yıl düzgün bir işim vardı ama bıraktım. Bunu da önceden yapan biri değildim, ihtiyacım vardı, yapmak zorunda hissediyorum kendimi ve yapıyorum. Hiç kendime yakıştıramazdım ama artık içindeyim. Çevremde bunu yapanlar vardı, benim hikâyem de “Bir arkadaşım var görüşür müsün” diye başladı. Çok samimi arkadaşlarım “Buna git” dediklerinde gidiyorum, ama kazık yediğim, oyuna getirildiğim, arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğimde satıldığım oldu.



Korkmuyor musunuz?



Bu işte olan bir insan, her şeye boşvermiş insandır. Onun ölüm korkusu yoktur. Her yere gidebilir. Uyuşturucu da kullanıyorsa her yere girer çıkar. Kendi başıma çalışıyorum, mimlenmek istemiyorum ve bir süre sonra bu hayattan kurtulmak istiyorum. Kimse de bilmez, normal bir hayatım var.



‘RUHUMU PARAYA ASIYORUM’



Hayatınızı normal ve anormal diye ikiye mi ayırdınız?



Aynen, çünkü işteyken oynuyorum. Gündüzleri de geceleri de ne zaman haber gelirse gidiyorum. Bazı insanlarla bir kereden fazla görüşüyorum, haftada bir kere muhakkak görmek isteyen oluyor. Birileriyle çalışanlar çok daha fazla kazanıyor. Ben birinin yanında sabaha kadar durduğumda 500 TL alıyorsam, birileriyle çalışanlar 1500 TL kazanıyor. Ama onlar mesela 300 TL’sini aracıya vermek zorunda kalıyor. Ben ayda 6 bin lira kazanıyorum. Alışık olmadığım için ilk başlarda para konuşmadan gidiyordum, çantama koyuyorlardı.



Kıyafetlerinizi çıkardınız, soyundunuz, yerlere attınız... Ruhunuz?



Ruhumu sadece paraya asıyorum. O ruh filan gitti. (Ağlamaya başlıyor, “Aslında hiç ağlamazdım” diye de not düşüyor.) Bazı insanlardan tiksiniyorum, ucunda para da olsa ağzı kokanla yapamıyorum. Para da almıyorum, çekip gidiyorum.



Erkeklerin elinin kiri olma duygusuyla nasıl baş ediyorsunuz?



Başta “olan kadınlara oluyor” diyordum ama şimdi fark etmiyor, onlar da benim şeyimin kiri.



‘KIZLAR YÜZDE 100 DOĞRU SÖYLÜYOR’



*Sıkılmıyor musunuz? Sanki sonunda sevişilen bir psikoterapi seansı gibi...



Çok sıkılıyorum, bir de çok fazla sapık tanıyorsunuz. Kibirli, aşağılayan, “Paranı verdim lan, bilmiyorsan yapma, öğren de yap” diye hakaretler işitiyorum. Biriyle birlikte oluyorsun, sabaha kadar bir şey yapacak halim kalmıyor, uyumak istiyorum izin vermiyorlar. Ama bazıları da çok farklı, çok iyi insanlar çıkıyor. Gerçi fark etmez, erkeklerden tiksiniyorum. Bir daha âşık olabileceğimi, uyuşturucusuz seks yapabileceğimi de sanmıyorum.



İktidarsız müşterilerinizde ne yapıyorsunuz?



Futbolcuların mesela iktidarsızlık problemi olmaz. Ama bazı sanatçılar, oyuncular ağır uyuşturucu kullandıkları için bununla çok sık karşılaşıyorum. Yatakta gücü kaybolduğunda terbiyesizleşiyor. Sen de karşılık verirsen dayağı yersin.



Ankara’da ünlülerle eskortların kavgası patladığında kimin tarafını tuttunuz?



Kızların anlattıkları yüzde 100 doğrudur. Eminim. Çünkü başımıza çok fazla böyle şey geliyor. Paramızı almadan canımızı kurtarmaya çalıştığımız oluyor, uyuşturucu kullananlar oluyor. Bu kızlar isimleri çıksın istemez, demek ki gerçekten canlarını kurtarmak için polise gittiler. Kızlar ünlü olmak isteseler başka yolları var o işin.



Sizin başınıza hiç geldi mi?



Bana da bıçak çekildi. Ama bu tarz şiddeti ters ilişki isteyenler yapıyor. Önce istiyor, sonra kabul etmeyince sinirleniyor, sonra seni ikna edebilmek için iyi davranıyor, sonra sen tekrar “İstemiyorum” dediğinde bu sefer vuruyorlar, bıçak dayayıp silah çekiyorlar. Otele gittiysem, eğer şiddet kullanılacak gibi olduysa “Odanın önüne çıkar bas bas bağırırım” diyorum. Genelde de işadamları rezil olmamak için hemen susuyorlar. Zaten otele işadamlarının yanına gittiğimizde, 5 yıldızlı otellerde kimliğimizi istemiyorlar. Şimdi bir de ev işletenler var. Rezidansların çoğunda böyle evler var. Ama oteller bizim için daha güvenli. O rezidanslarda başımıza bir şey gelse kimsenin ruhu duymaz.



‘2, 3 DAKİKA SÜRERSE 200 TL’



Siz neyi asla yapmıyorsunuz?



Kırbaç, kelepçe, ters ilişki isteyenleri asla kabul etmem. Para hırsı olanlar her ortama giriyor. Ben en fazla 4 saat, en az 15 dakika kalıyorum. İşim 2, 3 dakika sürerse 200 TL alıyorum. 70 yaşında bile çağıran var, iş bitmiş hâlâ çabalıyorlar.



Ne yapmak zorunda bırakıldınız?



Bir adamı vibratörle tatmin etmek zorunda kaldım. Gülmek geliyor içimden ama gülemiyorum. Yanımda ölseler umurumda olmaz. Onlar bize nasıl “paralı” diye bakıp aşağılıyorsa, biz de onlara insan gibi bakmıyoruz. İç çamaşırıyla çıkan, sutyen takmış, jartiyer giymiş işadamları oluyor. “Hadi kocacım kollarımı bağla, döv beni, sen beni yap” diyenler, sonra ağlayanlar oluyor.



Bu bir alışverişse, en rahat ilişkiyi hangi camiadakilerle kuruyorsunuz?



Bu işin parayla, eğitimle alakası yok. Bazı oyuncular da öyle ama en sapık tipler işadamları arasından çıkıyor. Bütün kadınları elde etmişler, farklı zevkler arıyorlar. Sadece erkeklerle beraber oluyorum ama sonradan o karşılaştığımız yerden çağıran kadınlar da oluyor. Kadın arıyor mesela, “Sevgilim var yanımda, sen de gel” diyor. Ya da beni oturtup seyrettiriyorlar. Bazen iki erkek arıyor, onlar ilişkiye giriyor...



Bu işin rayici ne?



Şu anda bu işi yapan o kadar çok kadın var ki, fiyat yok, para düşüyor. Çok para almak için ya çok güzel ya da çok genç olacaksın. Geceliği 1000 liraya kadar gidiyorlar. Ünlüyse eskort, o zaman gecede 2 bin TL kazanıyor. Evli, kapalı, açık ne kadar kadın varsa parasızlıktan bu işe başlamış. Evli olup kocasının, kaynanasının bildiği de oluyor. Koca evde oturuyor, kaynanası adam buluyor. İcra memuru var arkadaşım, o da yapıyor. Öğretmenler, doktorlar bile var... Evlilerin çoğunun Facebook’ta takma isimleriyle sayfaları var, oraya pornolarını koyuyorlar.



Âşık oldunuz mu hiç, “Parasını almasam, sevgilim olsun” dediğiniz ya da size âşık olan?



Var. Ben de ondan hoşlanıyorum ama âşık olamam. O bana kız arkadaşıymışım gibi davranıyor, evimden alıyor, muhabbet ediyoruz, film seyrediyoruz, normal bir ilişkiymiş gibi...



Hiç zevk aldığınız olmuyor mu?



40 yılda bir, belki.



ZENGİN MÜŞTERİNİZ VAR MI?



Var. Ama onlar aslında bize bir şey yaptığını düşünse de parasına bir şey yapıyor. İşadamları asla aynı kızla bir daha görüşmez, hep farklı kızlar isterler. Futbolcular ev partisi verir genelde ve grup ister. Onlar sorunsuz müşteri, paranı iyi verir. Futbolcuyla menajeri çağırır bazen, o zaman iki kişi gideriz, ikiye iki, artık kim kime dum duma! İki kız bir erkek olursa “Siz sevişin ben izlemek istiyorum” derler.



ERKEKLER BU İŞİ NEDEN PARAYLA YAPIYOR?



Çoğu evli, evinde karısı var, başka sevgilisi var ama yapıyor işte. “Niye yapıyorsun” diye sorduğumda karısından şikâyetçi oluyor çoğu erkek. “Değişiklik istedim, mutlu değilim hayatımdan” diyorlar. Zaten biz sormadan anlatmaya başlıyor hepsi. Ben de dinliyormuş gibi yapıyorum. Zaten onlar bize daha çok soru soruyor. “Başka bir iş yapsana, hiç sana yakışıyor mu” diyor mesela, amaçları sadece seni parasız götürebilmek aslında. “Seninle sevgili olacağım” diye kandırmaya çalışıyor.