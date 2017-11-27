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27 Kasım 2017 Pazartesi 17:59

BİR DİZİ DAHA FİNAL YAPIYOR!

Notu iyi; ama final yapıyor!

BİR DİZİ DAHA FİNAL YAPIYOR!
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FOX TV'nin en iddialı projesi olarak başlayan dizi final yapıyor!

Milliyet/Cadde Yazarı Sina Koloğlu, bu akşam ekrana veda edecek olan 'Kayıtdışı' dizisi ile ilgili çarpıcı bir detayı köşesinde paylaştı. İşte Koloğlu'nun köşesine taşıdığı 'Kayıtdışı' dizisi ile ilgili o ayrıntı; 

‘Kayıtdışı’ dizisi, bu akşam 8’inci bölümüyle final yapacak. Beklenen olmadı. İlginç bir tabloyla karşılaştım, 11 Kasım tarihli bir bilgi. Mip trends, (MIPTV internet sitesi, Cannes’da düzenlenen televizyon fuarının yayını) sosyal paylaşım sitelerinde en çok konuşulanları yayınlıyor. 

Dizinin, Avrupa  üzerinde en çok konuşulan dördüncü TV programı olduğu ve Twitter üzerinden 8 bin yorum yapıldığı belirtiliyor. Daha da ilginci, projenin IMDB’de notunun 8.3/10 olduğu yazılmış. Uluslararası alanda ‘İyi bir notu var’ diye  altı çizilen proje, bu akşam bizde izlenmediği için final yapacak.   




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