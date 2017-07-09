İrem Derici bir deri bir kemik kaldı, tedaviye başladı



Lider Şahin’le olan birlikteliğini sona erdiren ve yeni başladığı TV programıyla adından söz ettiren Derici, aşırı kilo verdiği için tedaviye başladı. Sabah’ın haberine göre, Derici, geçen aydan itibaren Nişantaşı’nda özel bir hastaneye gidiyor ve tedaviye gidiyor. Derici’nin anormal kilo kaybından dolayı halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı yaşadığı söyleniyor.