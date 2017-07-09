Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Tedaviye Başladı!

Lider Şahin'le olan birlikteliğini bitiren İrem Derici, bu kez de kilolarıyla gündemde! Kilo verme takıntısını biraz abartan Derici'nin aşırı zayıfladığı için tedavi görmeye başladığı iddia edildi.
Lider Şahin’le olan birlikteliğini sona erdiren ve yeni başladığı TV programıyla adından söz ettiren Derici, aşırı kilo verdiği için tedaviye başladı. Sabah’ın haberine göre, Derici, geçen aydan itibaren Nişantaşı’nda özel bir hastaneye gidiyor ve tedaviye gidiyor. Derici’nin anormal kilo kaybından dolayı halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı yaşadığı söyleniyor.